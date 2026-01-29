Награды от «Белого слона»: стендап-комик обошел кинозвезду

28 января объявлены лауреаты независимой премии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Лучшим игровым полнометражным фильмом стал «Ветер» Сергея Члиянца, фактически дебютировавшего в кино спустя многие годы продюсерской деятельности. Картина получила пять наград.

© Кадр из фильма "Ветер"

В экспертный совет премии входят почти 80 критиков. Параллельно вручается премия их молодых коллег «Голос», в составе жюри которой порядка 30 экспертов до 35 лет. Их выбор — «Двери закрываются» выпускницы Школы Марины Разбежкиной Яны Исаенко, ставший также «Лучшим документальным фильмом» «Белого слона». Он о хоре столичного метрополитена, где в свободное от работы время поют машинисты поездов и кассиры под руководством профессионального дирижера. Они участвуют в сюрреалистических гастролях, после чего расстаются со своим увлечением.

Кадр из фильма "Ветер"

«Ветер» — второй режиссерский опыт Сергея Члиянца, известного продюсера, работавшего на «Настройщике» Киры Муратовой, «Бумере» Петра Буслова. Свой первый фильм «По прямой» он снял в 1992 году. Его плохая копия гуляет по Интернету, а хорошая растворилась в бездне. «Ветер» снят по давнему сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова, давно покинувших этот мир. Сергей говорит, что все лучшее, что есть в его картине, от них, неудачное — от него. События происходят на юге России, но скорее везде и нигде, в недалеком будущем, после некой войны. В море вымерла рыба. Земля мертвая. Молодая пара живет в жаркой степи, не имея ни хлеба, ни денег.

Сергей Члиянц убежден, что чем больше призов от кинокритиков, тем меньше у фильма шансов на прокат. Премьера состоялась в марте прошлого года на «Духе огня» в Ханты-Мансийске, а до зрителя фильм до сих пор не дошел. Такое ощущение, что прокатчики считают зрителей безголовыми и неспособными оценить серьезное кино.

Помимо главного приза «Ветер» получил награды за лучший сценарий, лучшую операторскую работу — Данила Горюнков, лучший звук — Александр Феденев, поделивший награду с Борисом Войтом в «Лермонтове», и лучшую мужскую роль второго плана — Олег Васильков.

© Кадр из фильма

Кадр из фильма "Алешенька"

Год назад в лидерах был «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе, который вернулся в режиссуру после девятилетней паузы. Теперь его «Лермонтов» вновь отмечен за лучшую режиссуру, а исполнитель главной роли, стендап-комик и дебютант в кино Илья Озолин, — за лучшую мужскую роль.

Дебютов в минувшем году было много, но лучшим признаны «Картины дружеских связей» Софьи Райзман, выпускницы актерско-режиссерского курса Леонида Хейфеца в ГИТИСе. Она сыграла и одну из ролей в своей картине, хотя снимала не ради того, чтобы появиться на экране. Софья сделала фильм о своем поколении. По настроению его сравнивают с величайшей «Заставой Ильича» Хуциева. В нем выразились зыбкость времени, несбывшиеся надежды и смятение ровесников.

Еще один дебют, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, отмечен за лучшую музыку — Александр Демьянов. А первый для Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» отмечен за лучшую работу художника — Алексей Падерин и Сергей Зайков.

Илья Озолин в роли Лермонтова

Награду за лучшую женскую роль получила Мария Леонова за «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной. Она одна из любимых актрис этого особенного режиссера отечественного кино. За женскую роль второго плана критики отметили армянскую актрису Джульетту Степанян в дебютном «Дне рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова.

Лучшим анимационным фильмом стал «Алешенька» Дмитрия Геллера по мотивам произведений Павла Бажова и уральской анимации. Инопланетное существо, напомнившее о кыштымском карлике, мумифицированные останки которого обнаружили под Челябинском, приняла на Земле сердобольная русская женщина.

Лучший короткометражный фильм — «Складки» Екатерины Скакун, магистра Школы искусств Колумбийского университета. Житель Суздаля прячется от нагрянувших к нему коллекторов в складках пышного и всепоглощающего тела своей возлюбленной, а потом боится утонуть в его бездне.

Кадр из фильма "Двери закрываются"

«Событием года» признаны успехи выпускников Московской школы кино под кураторством Алексея Попогребского, а также и признание на международном уровне картин, созданных за рубежом, но связанных с российской культурой.

Среди них — «Короткое лето» Насти Коркия, получившей на Венецианском кинофестивале «Льва будущего» за дебют (подобная награда была только у Андрея Звягинцева за «Возвращение» в 2003 году). Это «Память» ученицы Алексея Учителя Владлены Санду, давно уже живущей в Амстердаме. Ее детство и юность прошли в Грозном в разгар чеченской войны, и теперь она решилась рассказать о травмах прошлого. Фильм получил в Венеции приз зрителей.

Также критики упомянули вошедший в шорт-лист «Оскара» короткий метр Александра Молочникова о российской художнице, снятый им в период обучения в Колумбийском университете США. Он получил студенческую премию британской кинопремии BAFTA, что позволило ему претендовать на соискание «Оскара».