Вернувшийся в режиссуру успешный кинопродюсер Сергей Члиянц снял "Ветер" - фильм психологических состояний. Где сюжет, герои, обстоятельства играют служебную роль, а в главной роли - доведенный до крайности, взрывной мир чувств, материя неосязаемая и требующая высокого художественного чутья. Этот мир всегда субъективен - но на то и художник, чтобы ощутить то, что еще в пути. Элементы роуд-муви, притчи и едва ли не сказки сведены воедино, границы неразличимы.

В основе - написанный в 1993-м сценарий Петра Луцика и Алексея Саморядова, авторов, в 90-е годы ставших культовыми и трагически ушедших из жизни. Они и стали идеальными выразителями состояния общества в безвременье: образ бескрайних, никуда не ведущих пространств, "дикого поля", где уже не действуют человеческие законы, жизнь потеряла смысл и все набрякло никому не нужной, но неизбежной войной, стал в их сценариях лейтмотивом.

Утлый дом с террасой на продуваемом ветрами краю земли. Там обитают Иван (Даниил Феофанов) с красавицей Катей (Серафима Гощанская). И больше нет ничего - ни еды, ни денег, ни работы, ни надежды. На вопрос Кати, как дальше жить, Иван берет ружье и отправляется на поиски добычи. Но мир вокруг давно опустел: нет ни рыбы, ни дичи, только изредка встречаются персонажи, растерянно ищущие еды и смысла такой жизни. Один из них - сосед Волков по прозвищу Волк (Олег Васильков). Он любит умные речи и увяжется за Иваном. Оба будут брести в никуда по колено в размякшей жиже, отдыхая то на трубе газопровода, то на торчащих из моря шестах: операторские решения подчеркивают эту ненормальность поз, обстоятельств, ситуаций.

Постапокалиптическая эта картина свободна от примет места и времени, марсианские пейзажи склеены из девяти разбросанных по стране локаций, лейтмотив - торжественная просторность природы, перед мощью которой бесприютные человеческие тени выглядят ничтожными (оператор Данила Горюнков). Однажды над головами с непонятной целью будет кружить вертолет. И проскрежещут не боящиеся грязи танки. Или проедут в кузове грузовика, как в "Кубанских казаках", едва ли не с песней веселые бабы. Герои будут безрезультатно ловить рыбу, пока не сочтут за лучшее взять грех на душу: расстрелять медицинский фургон, то ли турецкий, то ли немецкий, взять там деньги и стащить с трупа платье для Кати - под звуки плясовой идет самая жестокая сцена картины. Гореть теперь в аду? Ничего, не в новинку!

На стенке в доме картина - Брейгель, "Большие рыбы поедают маленьких": огромная распотрошенная рыбина, из пасти вываливаются рыбы поменьше с рыбками еще меньше во рту. Исчерпывающая в своей прямолинейности метафора.

Пространная сцена - некий проповедник-фанатик (Евгений Харитонов) исступленно вещает про страну поднебесную - сменяется богоборческими выводами: законов в ней нет ни человеческих, ни божеских.

Все это пришло в фильм из арсенала Луцика и Саморядова, все это встречалось и в их "Окраине", и в "Диком поле", все - их "фирменное". Сколки сознания растерянных 90-х, вдруг оказавшиеся актуальными.

Последняя треть картины - откровенное кино абсурда, где смешались в кучу кони, люди, вороны, погребальные свечи, мотивы "спящей красавицы", которую все время куда-то волокут и пытаются пробудить плеткой, и открытый - трактуй как хочешь - финал. Здесь растерянность охватит уже зрителя - хотя какой разумный финал может быть у отраженной в фильме жизни!

Осуществляя проект своих давно ушедших друзей, Сергей Члиянц проделал выдающуюся по выразительности режиссерскую работу. Он знает цену в кино ритму и паузе, реву ветра и тяжести серого неба, каждый кадр продуман, отбор натуры - феноменальный. Он создал образ заболоченного мира, где говорят шепотом, толкуют о Боге, но давно привыкли жить без него. Где хотят и не могут понять смысл жизни. Где всплески отчаяния стали обыденностью.

Фильм взял приз за лучший дебют на фестивале "Дух огня". В нашем полюбившем волшебные сказки кино это отрезвляющая нота, вернувшая нам всегда актуальный вопрос Шукшина: "Что с нами происходит?".