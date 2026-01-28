Назван самый просматриваемый фильм 2025 года в США

Аналитическая компания Nielsen представила данные о мультфильме «Кей-поп-охотницы на демонов». В 2025 году картина достигла 20,5 млрд минут просмотра только в США.

Таким образом, лента стала самой просматриваемой в 2025 году. Второе место с 9,4 млрд минут просмотра занимает мультфильм Disney «Моана 2». В августе «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным фильмом стримингового сервиса Netflix. Ранее сообщалось, что общее количество просмотров анимационной картины по всему миру достигло 500 млн зрителей.

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня 2025 года. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Авторы также анонсировали продолжение ленты.