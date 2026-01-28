Кейси Аффлек и Мариса Томей снимутся в фильме об ограблении «Удар»

Кейси Аффлек («Манчестер у моря», «Дикие сны»), Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон», «Смотрите, как они бегут»), Кэти Бейтс («Титаник», «Мэтлок») и Мариса Томей («Король Стейтен-Айленда», «Иди ко мне, детка») снимутся в триллере «Удар» (The Smack). Как сообщает Deadline, фильм основан на романе Ричарда Ланге 2017 года и рассказывает историю неудачливого мошенника (Аффлек), который объединяется с официанткой казино, чтобы провернуть аферу с большими ставками, целью которой является тайник с украденными деньгами американской армии.

То, что начинается как простой план, превращается в смертельную игру, когда они сталкиваются с опасными преступниками, преследующими ту же цель, — говорится в синопсисе.

Режиссёром фильма выступит Дэвид М. Розенталь («Идеальный парень», «Глубокое влияние»), который написал сценарий вместе с Китом Кьярвалом («Винсент и Рокси»). Съёмки планируются в Нью-Джерси в конце 2026 года.