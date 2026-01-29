Звезда «Пацанов» сыграет в сериале Netflix про серферов

По данным Deadline, звезда «Пацанов» Энтони Старр исполнит главную роль в сериале Breakers. Он также выступит одним из его исполнительных продюсеров. Автором шоу выступит создатель Somewhere Boy Пит Джексон.

Проект рассказывает о двух лучших друзьях из США, которые отправляются в поход по Австралии и вскоре вливаются в, казалось бы, идеальное и дружное сообщество сёрферов, возглавляемое харизматичным, но загадочным Брандо.

Съёмки начались и завершатся в июне. Breakers — первый сериал Netflix, съёмки которого проходили в Западной Австралии при поддержке Screenwest и правительства Западной Австралии.