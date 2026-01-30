Эксперт объяснил цензуру откровенной Сидни Суини в «Горничной»

Фильмы должны нести просветительский смысл, поэтому нет ничего страшного в том, что из кинолент вырезают эротические сцены, сказал НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.

© nsn.fm

В кинотеатрах кавказских регионов начали цензурировать фильмы: эротические сцены скрывают под черным экраном — даже если у картины есть соответствующая возрастная маркировка, пишет Telegram-канал Mash. Первым под цензуру попал триллер «Горничная» с Сидни Суини. Зрители могли лишь догадываться о происходящем по звуковому сопровождению. Руководство кинотеатров объяснило решение религиозными соображениями. Хамзаев отметил, что на Кавказе свой менталитет, который не позволяет показывать детям эротические сцены.

«Кино — это про культуру. Хотелось бы, чтобы фильмы имели просветительскую ценность. В данным случае есть две модели оценки. Первая — критическая. Если критиковать, не разобравшись, то мы видим цензуру. Вторая модель — моральная. Понятно, что на фильме ценз 18+, но в кино ходят с супругами и детьми. На Кавказе если человеку 19 лет, то он еще ребенок, особенно если девочка. Поэтому я не вижу проблемы в том, что эротику убирают из кадра. Понятно, зачем это делают. Это вопрос не только менталитета, это вопрос уважения к собственному ребенку. Для своих родителей мы всегда дети», — сказал собеседник НСН.

По его словам, подобное решение принял сам владелец кинотеатра, а власти региона тут ни при чем.

«Менталитет — это основа, это культурный код, который столетиями вырабатывается у народов. В нашей сегодняшней агрессивной повестке это такой социальный бронежилет, который дает возможность сохранить свои культурные традиции. Если бы какие-то сцены не эротического характера вырезались из мультфильмов, то можно было бы дискутировать. А в данном случае я трагедии не вижу. Если это действительно происходит в Дагестане, то я могу вас заверить, что это зависело напрямую от собственников кинотеатра. Дагестан разный, там царит демократия — есть как и жители, придерживающиеся резко консервативных взглядов, так и люди с более свободными взглядами», — добавил Хамзаев.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил НСН, что когда другие государства забывают свою историю, особенно важно сохранять традиционные ценности, лучше не допустить нанесения нравственных травм молодежи, чем потом бороться с посеянным в молодых людях сомнением.