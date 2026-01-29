«Горничная» стала самым кассовым фильмом Сидни Суини

По данным Variety, кассовые сборы фильма «Горничная» перевалили за $ 300 млн. Это важная веха, которой достигла относительно нишевая лента с бюджетом в $ 35 млн.

Более того, теперь «Горничная» считается самым кассовым фильмом, в котором снялась Сидни Суини. В России же, где лента вышла официально, её сборы превысили 600 млн рублей.

«Горничная» — экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. Продолжение проекта уже в работе.