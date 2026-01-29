Какие фильмы чаще всего пересматривают россияне

Россияне чаще всего готовы многократно пересматривать фильмы режиссера Леонида Гайдая и переслушивать треки рэпера Басты. Это следует из результатов опроса стримингового сервиса "Кион музыка" и онлайн-кинотеатра "Кион".

© Соцсети

"Леонид Гайдай и Стивен Спилберг возглавили рейтинг режиссеров, чье творчество можно многократно пересматривать. Среди музыкантов такими деятелями стали Баста и Rihanna: их треки готовы включать на репите большинство участников исследования", - говорится в сообщении.

По данным исследования, музыка стала самым востребованным форматом контента для повторного прослушивания - этот вариант выбрали 61% респондентов. Фильмы готовы пересматривать 58% опрошенных, сериалы - 52%. Большинство участников исследования отдали предпочтение отечественному контенту, тогда как молодежь в возрасте от 16 до 24 лет чаще выбирали зарубежные проекты. Среди киножанров, наиболее подходящих для многократного просмотра, лидируют комедии (55%), фантастика (33%) и приключения (32%). В музыкальных предпочтениях россиян доминируют поп-музыка (49%), рэп (32%) и рок (30%). В числе сериалов, наиболее подходящих для многократного просмотра, респонденты чаще всего называли "Игру престолов", "Доктора Хауса" и "Во все тяжкие".

По словам пресс-службы, большинство россиян испытывают дискомфорт при мысли о потере доступа к сети, однако считают, что смогут адаптироваться к подобным условиям. О страхе перед полной цифровой изоляцией заявили 43% опрошенных. При этом женщины чаще мужчин отмечали высокий уровень тревожности - 35% против 24%. Наибольшее напряжение зафиксировано среди респондентов в возрасте от 16 до 35 лет, тогда как наименее обеспокоенными оказались участники опроса в возрасте от 46 до 55 лет, а также жители Москвы.

Исследование было проведено аналитиками холдинга On медиа в январе 2026 года среди респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Опрос приурочен к премьере детективного триллера "Резервация", сюжет которого разворачивается в городе, отрезанном от внешнего мира загадочной аномалией, лишающей жителей связи и доступа в интернет.