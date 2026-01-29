Фильм «Гренландия 2: Миграция» вышел в кинотеатрах России

В официальный российский прокат вышел фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция». Лента хоть и доступна в онлайне, зато сейчас её можно посмотреть на больших экранах с профессиональной озвучкой, которая была и в первой части.

Картина продолжает рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор ленты «Выстрел в пустоту».