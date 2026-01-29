$76.2791.3

Конгресс США провёл ежегодный отбор фильмов для внесения их в Национальный реестр страны. Теперь в библиотеке Конгресса появился ряд картин, которые имеют культурное, историческое или эстетическое значение для американского наследия. Всего в реестре содержится 925 фильмов.

Фильмы «Начало», «Нечто» и «Суперсемейка» внесли в Национальный реестр США
Так, в 2025 году в реестре оказались культовый фильм «Начало» Кристофера Нолана, мультфильм «Суперсемейка» и драмеди «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли. Кроме того, в список добавили знаменитый хоррор «Нечто» Джона Карпентера.

Фильмы, внесённые в Национальный реестр США в 2025 году

  • «Бродяга и собака» (1896)
  • «Клятва меча» (1914)
  • «Девушка из Макмиллана» (1916)
  • «Леди» (1925)
  • «Воробушки» (1926)
  • «Десять ночей в трактире» (1926)
  • «Светлое рождество» (1954)
  • «Высшее общество» (1956)
  • «Бруклинский мост» (1981)
  • «Скажите «Аминь», кто-нибудь» (1982)
  • «Нечто» (1982)
  • «Большое разочарование» (1983)
  • «Парень-каратист» (1984)
  • «Доблесть» (1989)
  • «Филадельфия» (1993)
  • «Перед рассветом» (1995)
  • «Бестолковые» (1995)
  • «Шоу Трумана» (1998)
  • «Фрида» (2002)
  • «Часы» (2002)
  • «Суперсемейка» (2004)
  • «Разрушительная команда» (2008)
  • «Начало» (2010)
  • «История любви» (2011)
  • «Отель «Гранд Будапешт» (2014).