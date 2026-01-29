Фильмы «Начало», «Нечто» и «Суперсемейка» внесли в Национальный реестр США

Конгресс США провёл ежегодный отбор фильмов для внесения их в Национальный реестр страны. Теперь в библиотеке Конгресса появился ряд картин, которые имеют культурное, историческое или эстетическое значение для американского наследия. Всего в реестре содержится 925 фильмов.

Так, в 2025 году в реестре оказались культовый фильм «Начало» Кристофера Нолана, мультфильм «Суперсемейка» и драмеди «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли. Кроме того, в список добавили знаменитый хоррор «Нечто» Джона Карпентера.

Фильмы, внесённые в Национальный реестр США в 2025 году