Чем понравился критикам фильм «На помощь!» Сэма Рэйми

30 января состоится мировая премьера фильма «На помощь!» — нового хоррора от режиссёра трилогий «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэма Рэйми. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести.

Обозреватели отмечают, что Рэйми удалось передать дух своих предыдущих картин. Фильм получился жестоким, но при этом смешным. Хвалят также актёрские работы Рэйчел Макадамс («Дневник памяти») и Дилана О’Брайена («Глубоководный горизонт»), благодаря которым удалось создать интересную химию между героями. Ругают ленту за слишком банальные темы, которые она поднимает.

Что пишут критики про фильм «На помощь!»:

Забавная и остроумная сатирическая комедия о мести, высмеивающая мужской шовинизм и старомодную офисную политику.

Захватывающий, динамичный и подкреплённый двумя великолепными актёрскими работами фильм. Этот забавный комедийный триллер заставит вас гадать над сюжетом, смеяться и, временами, морщиться.

Сэм Рэйми предлагает зрителям искусно смешанный набор крови, жестокости и чёрного юмора, в котором два актёра приглашают нас разделить с ними то, как они «прекрасно» проводят время.

В конечном итоге, перед нами фильм, который остается верен духу Сэма Рэйми. «На помощь!» это картина которая принимает гротеск, смеётся над несчастьями людей и превращает выживание в жестокий и уморительный цирк.

Фильм начинается захватывающе благодаря химии между Рэйчел Макадамс и Диланом О’Брайеном, но затем скатывается в безнадёжную плоскость, часто повторяя банальные смыслы.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.