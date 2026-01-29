Представлен трейлер фильма «Жемчуг» со Светланой Ходченковой

Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер фильма «Жемчуг». Комедийная лента выйдет в кинотеатрах России 12 марта.

Сюжет картины повествует о семейной паре Романе и Елене. Они пытаются спасти свой брак, из-за чего берут из детского дома девочку Марту. Ситуация только ухудшилась, и родители решают исполнить мечту ребёнка — отправиться в Индию.

Главные роли сыграли Светлана Ходченкова («Яга на нашу голову»), Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Сергей Гилёв («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром выступила Тина Баркалая — постановщик фильма «Сказки Гофмана».