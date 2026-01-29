Про первый чемпионский сезон Михаэля Шумахера в Ф-1 снимут фильм

Популярный стриминговый сервис Netflix снимет новый документальный фильм о легендарном немецком пилоте Михаэле Шумахере, который будет посвящён его первому чемпионскому сезону в Формуле-1. Об этом сообщает издание Deadline.

© Чемпионат.com

Согласно официальной информации, картина будет называться Schumacher’94. В фильме примут участие Коринна Шумахер и другие близкие к Михаэлю люди. Режиссёром проекта выступит Кристин Фрейтаг. Утверждается, что фильм выйдет на экраны уже в этом году.