Джеймс Макэвой сыграет в мистической драме «Вера»

Издание Variety сообщило о старте съёмок фильма Faith («Вера»). Дата выхода мистической драмы пока неизвестна.

© Чемпионат.com

Сюжет рассказжет о матери-одиночке по имени Джина. Однажды она знакомиться с загадочным незнакомцем Майклом, который начинает менять её жизнь в лучшую сторону. Однако истинные намерения мужчины оказываются куда более зловещими.

Главную роль исполнит звезда фильмов «Сплит» и «Не говори никому» Джеймс Макэвой. В ленте также сыграют Эрин Доэрти («Переходный возраст»), Лив Хилл («Великая») и Смайли Брэдвелл («Детектив Вистинг»). Режиссёром выступтит Пол Эндрю Уильямс — один из авторов сериалов «Исповедь» и «Убийство на пляже».