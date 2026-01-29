Названо ключевое условие развития индустрии кино в РФ

Прозрачность национального рынка кинопроката является ключевым условием развития отечественной кинематографии и экономического планирования производства фильмов. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, выступая в Госдуме на круглом столе комитета по культуре на тему "Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии".

© Freepik

По его словам, Фонд кино, являясь оператором Единой информационной системы (ЕИС), обеспечивает сбор и анализ данных о прокате национальных фильмов.

«Без этой прозрачности производство национального кино было бы невозможно», — сказал Соснов.

Он отметил, что наличие достоверной статистики позволяет выстраивать механизм обратной связи со зрителем и формировать устойчивую модель поддержки кинопроизводства. В частности, Фонд кино реализует проект "Кинозритель", в рамках которого регулярно проводится опрос аудитории на выходе из кинотеатров по всей стране.

«Еженедельно опрашивается до 1,5 тыс. зрителей, а всего за время существования программы собрано более 400 тыс. анкет», — уточнил он.

Соснов добавил, что Фонд кино выступает институтом развития зрительского кинематографа и помимо поддержки производства полнометражных фильмов содействует развитию национальной киносети. По его словам, в рамках федеральных программ и за счет привлеченных внебюджетных средств в России было открыто более 1,5 тыс. кинотеатров, часть из которых вошла в государственную киносеть, насчитывающую порядка 400 экранов.

Исполнительный директор Фонда кино подчеркнул, что государственная поддержка зрительских картин остается базовым элементом существования отрасли.