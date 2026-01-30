Какие фильмы поборются за «Золотого орла» в этом году

ХХIV Торжественная Церемония вручения Национальной премии "Золотой орел" состоится уже 30 января 2026 года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". Соберутся знаменитости, будут, как обычно в начале года, говорить о трендах. Премия привлечет внимание - будут обсуждать все ее детали: от нарядов звезд до того, как именно распределились награды.

© Российская Газета

"Орлов" будут вручать в 23 номинациях. Самая главная из них - "Лучший фильм". В длинном списке было много претендентов, что свидетельствует об уровне развития кинематографа в стране. В итоге в финал вышли пять картин-номинантов согласно голосованию академиков. Назовем их: "Август", режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев, "Батя 2. Дед" Ильи Учителя, "Кракен" Николая Лебедева, "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева и "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова. Как видим, наряду с теми, кто давно в профессии, - дебютанты.

В двух последних главные роли сыграл актер Юра Борисов - актер, который в январе 2025 года был номинирован на "Оскар". Он же представлен за одну из этих работ - а именно за "Пророка" в номинации "Лучшая мужская роль". С ним конкурируют Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков - за роли в фильме "Август", и Евгений Цыганов, сыгравший в картине "Батя 2. Дед".

Сразу по две номинации за работу в фильме и сериале, согласно выбору экспертного совета, заслужили Сергей Безруков (актерский ансамбль в фильме "Август" и главная роль в "Плевако"), Сергей Гилев ("Пророк" и "Хирург") и Евгений Цыганов ("Батя 2. Дед" и "Минута тишины").

Фото: Российская газета

У фильма "Пророк" в целом 14 номинаций, 12 номинаций - у фильма "Август", таким образом, понятно, что основная борьба за заветный приз будет между этими картинами. 7 номинаций у фильма "Кракен". 4 номинации у комедии "Батя 2. Дед". У картины "Кончится лето" - всего одна.

В номинации "Лучший телевизионный сериал" заявлены "Атом", "В парке Чаир" и "Минута тишины", а "Лучшим проектом онлайн-платформы" могут стать 8-серийные фильмы "Аутсорс" и "Дыши", а также сериал "Плевако" с Сергеем Безруковым.

За "Орла" в номинации "Лучший режиссер" посоревнуются Феликс Умаров ("Пророк. История Александра Пушкина"), Илья Учитель ("Батя 2. Дед") и Никита Высоцкий с Ильей Лебедевым ("Август").

На победу в номинации "Лучшая женская роль в кино" претендуют Юлия Пересильд ("Мужу привет"), Елена Лядова ("Первый на Олимпе") и Алена Долголенко ("Пророк. История Александра Пушкина"), а в номинации "Лучшая актриса онлайн-сериала" - Мила Ершова ("Аутсорс"), Марина Александрова ("Дыши"), Ольга Лерман ("Плевако").

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

А мы расскажем-напомним, о чем фильмы, которые вошли в первую пятерку. Фильм "Август" - новая экранизация романа Владимира Богомолова "Момент истины". Время действия в книге и фильме - август 1944 года. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШа... Автор сценария фильма - Сергей Снежкин, режиссеры-постановщики - Никита Высоцкий и Илья Лебедев. В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев. В числе генеральных продюсеров - Константин Эрнст.

Фото: Российская газета

"Кракен" - о том, как российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен - гигантское чудовище... В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов. Режиссер - Николай Лебедев. В числе генеральных продюсеров - Никита Михалков.

"Пророк. История жизни Александра Пушкина". Масштабный фильм о великом поэте, затрагивающий времена от лицейских дней до роковой дуэли. В главных ролях: Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова). Феликс Умаров, режиссер-дебютант. В числе генеральных продюсеров - Никита Михалков.

"Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева. Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников. Рассказ о том, как в поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше - двадцать семь. У него за плечами - срок. Он вернулся и хочет найти работу, подкопить денег. Но очень быстро Кешу "кидают" старатели. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

"Батя 2. Дед" - в картине Евгений Цыганов играет Деда юного Макса, уже знакомого зрителям по фильму "Батя". Картина проводит зрителей по большой семейной истории, которая началась в военные годы, когда молодой Дед ушел на фронт. Евгений Цыганов играет героя в разных возрастах. Его превращение в старого Деда занимало на съемочной площадке 2,5 часа, над образом работали сразу 6 гримеров. В числе продюсеров картины Тина Канделаки.