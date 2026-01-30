Создатель «Остаться в живых» работает над триллером по книге

По данным The Hollywood Reporter, создатель «Остаться в живых» Дэймон Линделоф выступит шоураннером триллера The Chain, который основан на одноимённом романе Эдриана Маккинти.

В книге рассказывается о схеме похищения, при которой родители жертвы должны похитить другого ребёнка, чтобы добиться освобождения своего собственного ребёнка, что приводит к бесконечной цепочке похищений. В эту цепь попадает мать, которая теряет дочь из-за похитителя.

Это первая самостоятельная работа Линделофа за шесть лет после его мини-сериала «Хранители» (недавно он стал соавтором недолго просуществовавшей в 2023 году на Peacock драмеди с искусственным интеллектом «Миссис Дэвис»). The Chain выпустят на HBO Max.