Шоураннер «Рыцаря Семи Королевств» назвал главную цель создания сериала
Шоураннер сериала «Рыцарь Семи Королевств» Ира Паркер говорит, что его главной целью при создании сериала было угодить Джорджу Р. Р. Мартину. Своей цели автор шоу более чем достиг и доволен этим фактом.
По словам Паркера, первый сезон целиком и полностью действительно был написан для Мартина, поскольку он большой фанат именно этой истории.
Уже в первых разговорах с ним стало ясно, насколько он близок к этому материалу и как сильно любит эти истории и этих персонажей. Я поставил перед собой задачу сделать этот сезон для него счастливым. Так что, получилось? Миссия выполнена. Надеюсь, он понравится и всем остальным. Но да, этот сезон был написан для него.
«Рыцарь Семи Королевств» выходит на HBO Max, шоу может посмотреть каждый желающий, но в России сервис не работает.