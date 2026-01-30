Начались съемки приквела «Рэмбо»

Стартовали съёмки фильма «Джон Рэмбо», который выступит приквелом «Рэмбо». Производство картины началось в Таиланде, а её создатели поделились первым постером, на котором можно увидеть руку героя с жетонами.

© Соцсети

Главную роль исполнит Ноа Сентинео, известный по «Под огнём», «Всем парням, которых я любила», «Рекруту» и другим проектам. Сам Сильвестр Сталлоне не участвует в работе над новой лентой даже в качестве продюсера. Снимает проект Ялмари Хеландер, режиссёр «Бессмертного».

Сюжет расскажет о молодом Джоне Рэмбо, который отправляется на войну во Вьетнаме. Других сюжетных деталей пока что нет, как и информации о дате выхода.