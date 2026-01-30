Первый сезон сериала Fallout теперь можно бесплатно посмотреть в Сети

Заключительный эпизод первого сезона опубликуют 3 января. Единственным недостатком для русскоязычной аудитории станет отсутствие перевода в любом виде и даже субтитров.

© runews24.ru

Стриминговый сервис Amazon Prime Video 29 января начал публиковать на своем YouTube-канале эпизоды первого сезона сериала Fallout. Последний эпизод обещают выложить уже 31 января. Но все они имеют только оригинальную английскую звуковую дорожку. В опубликованной версии нет даже субтитров. Посмотреть их можно будет до 11 февраля, а потом сериал скроют.

Такая щедрость является рекламным ходом стриминга, на котором раз в неделю продолжают публиковаться эпизоды второго сезона. Финальный, восьмой эпизод выйдет уже 4 февраля. Авторы обещают масштабную и противоречивую кульминацию. Сериал уже продлили на третий сезон, чьи съемки начнутся уже этим летом.

Ранее сообщалось, что Amazon выпустил первый эпизод второго сезона Fallout на сутки раньше, чем планировалось.

Еще одна экранизация видеоигры Sleeping Dogs теперь имеет не только исполнителя главной роли, но и режиссера.