Сокуров заявил, что для кино не должно быть запретных тем

Александр Сокуров заявил НСН, что художественное произведение существует для того, чтобы говорить обо всем, что волнует человека, а если начать запрещать какие-то темы, то можно стереть всего Достоевского и Толстого.

© РИА Новости

В художественном произведении не должно быть запретных тем, а талантливым людям вообще надо доверять, они должны иметь возможность говорить на сложные темы. Об этом НСН рассказал народный артист России, режиссер Александр Сокуров.

Режиссер Алексей Герман-младший в Госдуме в рамках «круглого стола» заявил, что настоящий кинематограф «затрагивает разные моменты жизни», и призвал избегать излишней регламентации и контроля по этой части. В свою очередь. Депутат и актер Николай Бурляев, напротив, настаивал на обязательном общественном контроле кинематографа. Герману же он заявил, что работал с его «гениальным отцом» и с режиссером Андреем Тарковским, которые «никогда не спрашивали, что можно, а что нельзя». Сокуров рассудил спор двух деятелей культуры.

«Для того, чтобы ограничить человека, есть закон, Конституция, которые определяют границы возможного или невозможного. Так что, я думаю, что каждый из этих участвующих в диалоге по-своему прав, исходя из своей моральной и общественной базы. Я считаю, что талантливый человек должен иметь возможность сделать все, что считает нужным. А уже зритель сам определит, насколько это уместно или неуместно. Все определяет талант и дарование человека. Оно никогда не обманывает, никогда не бьет мимо цели. Талантливого человека нужно поддерживать, ему нужно доверять, потому что именно талантливые люди в состоянии посмотреть не только далеко вперед, но и глубоко наверх и вниз», — рассказал он.

При этом режиссер подчеркнул, что тем, которые лучше бы оставить за кадром, не существует, если только они не противоречат закону.

«Таких тем нет. Темы, которые мы оставляем за кадром, определены законам РФ и Уголовным кодексом. Вообще в художественном произведении не должно быть запретных тем, оно для того и существует, чтобы говорить о всем, что волнует человека или что его окружает. Таким образом надо было бы запретить всего Льва Толстого, Федора Достоевского и так далее», — подытожил он.

Ранее Сокуров говорил НСН, что искусство всегда смотрит глубже и дальше, а государству не следует вмешиваться в творческий процесс.