Начались съемки финального сезона сериала «Золотое дно»

Начались съемки третьего, финального сезона сериала «Золотое дно» — кадры

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start объявили о старте производства третьего, финального сезона сериала «Золотое дно». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно вернётся на российские стриминги.

© Чемпионат

Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного. В продолжении порядки в «Галактике» полностью меняются: Деда закрывают в тюрьму, Дима становится у руля всей компании, а Паршина захватывает контрольный пакет акций.

В продолжении вернутся основные актёры из оригинала: Юлия Снигирь, Павел Попов, Валерий Карпов и Алексей Гуськов. Сценарий третьего сезона вновь написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова занял Илья Ермолов.