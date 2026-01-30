Драма «Гамнет» с Полом Мескалем выйдет в онлайне в начале февраля

По данным источников When to Stream, кинокомпания Focus Features готовится к цифровому релизу фильма «Гамнет: История, вдохновившая Гамлета». Драматическую ленту выпустят в онлайн-кинотеатрах уже 3 февраля.

«Гамнет» — экранизация одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленной истории из жизни сына Шекспира, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына, что и приведёт к созданию величайшей пьесы всех времён.

Главные роли в ленте вместе с Полом Мескалем сыграли Джесси Бакли («Чернобыль») и Эмили Уотсон («Красный дракон»). Режиссёром выступила Хлоя Чжао («Вечные»). Критики высоко оценили картину — на Metacritic у ленты 84 балла, а на грядущем «Оскаре» у фильма сразу восемь номинаций.