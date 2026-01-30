Голливудский режиссер анонсировал созданный с помощью ИИ сериал

Режиссер Даррен Аронофски выступил продюсером нового короткометражного сериала On This Day… 1776, созданного с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Проект реализован его студией Primordial Soup, ориентированной на работу с ИИ, в партнерстве с Google DeepMind и будет выходить на YouTube-канале журнала Time. Об этом сообщает здание The Hollywood Reporter (THR).

Сериал посвящен ключевым событиям Войны за независимость США и состоит из эпизодов, каждый из которых рассказывает об одном важном моменте 1776 года. Сериал основан на исторических фактах, использует голоса актеров из Гильдия киноактеров США и визуальные образы, созданные с применением ИИ. Эпизоды будут выходить в дни, совпадающие с 250-летними годовщинами описываемых событий.

Первые выпуски посвящены поднятию Джорджем Вашингтоном Континентального флага в Массачусетсе и участию Бенджамина Франклина и Томаса Пейна в формировании общественных настроений в колониях.

Создатели заявляют, что цель сериала – показать Американскую революцию как хрупкий и неопределенный процесс, а не как заранее предопределенный исход.