Стартовал сериал «Резервация» про жизнь в аномалии

1 февраля стартовал первый сезон сериала «Резервация». Два эпизода уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion.

Шоу рассказывает о мужчине по имени Сергей, чей родной город оказывается отрезан от внешнего мира из-за аномалии, поэтому его называют резервацией. Герой решает проникнуть в неё, чтобы спасти родных и разгадать тайну страшного места.

Главные роли в «Резервации» сыграли Денис Шведов («Майор»), Екатерина Волкова («Олень»), Полина Гухман («Всё хорошо»), Николай Шрайбер («Аритмия»), Филипп Янковский («Зеркало») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Андрианов («Годунов»).