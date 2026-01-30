Опубликованы кадры фильмов про группу The Beatles

Компания Sony Pictures представила первые кадры фильмов про культовую музыкальную группу The Beatles. На них изображены главные герои будущих картин: Пол Маккартни (Пол Мескал), Ринго Старр (Барри Кеоган), Джордж Харрисон (Джозеф Куинн) и Джон Леннон (Харрис Дикинсон).

Байопик представляет собой четыре фильма, каждый из которых расскажет про одного из членов знаменитой британской группы. Все ленты выйдут в апреле 2028 года. Режиссёром картин выступит Сэм Мендес — автор таких фильмов, как «007: Координаты «Скайфолл» и «Красота по-американски».

Ранее стало известно, кто сыграет жён знаменитой четвёрки. Супруг музыкантов воплотят на экране Сирша Ронан («Отель «Гранд Будапешт»), Анна Саваи («Сёгун»), Миа Маккенна-Брюс («Ведьмак») и Эйми Лу Вуд («Белый лотос»).