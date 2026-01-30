Стартовали съемки драмы «Встань и иди»

Стартовали съёмки драмы «Встань и иди» про дрессировщика — первые кадры
Кинокомпания «Большое кино» сообщила о старте съёмок фильма «Встань и иди». Дата выхода биографической драмы пока неизвестна. Авторы также представили первые кадры со съёмок.
Лента основана на реальных событиях. Сюжет расскажет историю известного дрессировщика Виталия Смолянца. Он спасает двух людей на дороге, но сам попадет в автокатастрофу, из-за чего лишается обеих ног. Теперь он пытается найти в себе силы, чтобы снова заняться цирковой деятельностью.
© «Большое кино»
Главные роли сыграют Евгений Ткачук («Повелитель ветра»), Ирина Купченко («Война и мир»), Гела Месхи («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром ленты выступает Карен Захаров — постановщик фильмов серии «Артек».