Представлены кадры второго сезона сериала «Шугар»

Компания Apple раскрыла дату премьеры второго сезона сериала «Шугар». Продолжение шоу начнёт выходить на стриминговом сервисе Apple TV 19 июня. Авторы также представили первые кадры второго сезона.

© Чемпионат.com

Проект рассказывает о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

© Apple

© Apple

© Apple

Главную роль в «Шугар» исполняет Колин Фаррелл («Пингвин»). Первый сезон сериала вышел в 2024 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 81% свежести от обозревателей и 80% от зрителей.