Когда выйдет в России сказка «Вверх по волшебному дереву»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» выпустила русскоязычный трейлер фильма «Вверх по волшебному дереву». Сказка по мотивам серии книг Энид Блайтон официально выйдет в российском прокате 7 мая.

Картина расскажет о семье, которая вынуждена переехать в отдалённую английскую деревню. Там дети обнаруживают волшебное дерево и его необычных и эксцентричных обитателей, вместе с которыми они начинают путешествовать в захватывающие и фантастические страны.

Главные роли сыграли Клэр Фой («Корона»), Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), Ребекка Фергюсон («Укрытие»), Дженнифер Сондерс («Зверопой 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Грегор — один из постановщиков знаменитого сериала «Голяк». В зарубежном прокате лента выйдет 27 марта.