Объявлена дата выхода фильма «Форсаж 11»

Звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель объявил дату выхода заключительной части франшизы. Премьера «Форсаж 11» состоится 17 марта 2028 года.

Актёр также опубликовал трогательный пост, посвящённый серии. Он также раскрыл официальное название предстоящей ленты — Fast Forever («Форсаж навсегда»).

«Никто не говорил, что дорога будет лёгкой. Но это наша дорога. Дорога, которая определила нас и стала нашим наследием. А наследие живёт вечно».

Ранее Вин Дизель рассказаывал, что действие картины развернётся в Лос-Анджелесе, как и в первом фильме. Он также обещал вернуть дух уличных гонок. Кроме того, в фильме появится Брайан О'Коннер — герой оригинальных частей, которого играл погибший актёр Пол Уокер.