Режиссер Михалков назвал выигравшие на "Золотом орле" картины лучшими

Президент Московского международного кинофестиваля, актер и режиссер Никита Михалков оценил итоги кинопремии "Золотой орел". Его цитирует NEWS.ru. По словам Михалкова, выиграли картины, оказавшиеся лучшими по качеству, значению, глубине и мастерству, продемонстрировавшие блистательные актерские работы. "Но, конечно, самое главное, что эти картины посмотрело огромное количество наших граждан. Это премия национального кино, это премия народная", - сказал он. "Золотого орла" получила картина "Август" как лучший игровой фильм. Феликс Умаров удостоился кинопремии за лучшую режиссерскую работу за фильм "Пророк. История Александра Пушкина". "Золотого орла" в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" получили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и Елена Лядова. "Золотой орел" — национальная кинонаграда России, учрежденная Академией кинематографических искусств и наук России. Она присуждается с 2002 года.