На премии «Золотой орел» определили лучший игровой фильм

Фильм "Август" получил "Золотого орла" как лучший игровой фильм
Фильм "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева удостоен премии "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм", передает корреспондент ТАСС.
«Во-первых, спасибо Академии. Вам, как всегда, не изменил вкус. Кроме того, Академия продемонстрировала единство с народом, потому что, по опросам ВЦИОМ, "Август" — фильм года», — сказал один из продюсеров картины, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Всего картина победила в шести номинациях.