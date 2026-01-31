Филипп Янковский выступил за разнообразие жанров в современном кино

Жанровое разнообразие необходимо современному кинематографу, чтобы зритель мог самостоятельно выбирать фильмы в зависимости от своих интересов и настроения. Таким мнением поделился с ТАСС актер, кинорежиссер Филипп Янковский.

"Я думаю, нужно разное кино - детское, сказки, экшены, боевики, авторское кино, духовное и, конечно, патриотическое. Всего должно быть понемногу - тогда зритель сам выберет, что ему хочется смотреть в данный момент", - сказал он.

Янковский подчеркнул, что ключевым фактором успеха фильма остается его качество, а не жанр. Он напомнил, что у кино длинная жизнь. Картины находят зрителя не только в прокате, но и после фестивальной судьбы, а также на онлайн-платформах. "Главное - сделать хороший фильм. Он может быть снят в любом жанре, тогда он обязательно дойдет до своего зрителя", - отметил Янковский.