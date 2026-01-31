Зрители оценили боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом

30 января стартовал зарубежный прокат фильма «Убежище» — нового боевика, с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Чемпионат.com

Лента получила оценку «В+». Таким образом, «Убежище» понравился зрителям больше, чем предыдущий боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер» (В). При этом, ленту оценили на уровне знаменитого «Пчеловода» Дэвида Эйра.

«Убежище» рассказывает об отшельнике и бывшем наёмном убийце Мэйсоне. Он спасает жизнь незнакомой девушки, после чего организация начинает вести за ним охоту. Теперь герою необходимо положить конец их злодеяниям, чтобы вернуться к спокойной жизни. Картина официально выйдет в российском прокате уже 5 февраля.