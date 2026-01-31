Умер сценарист «Ментовских войн»

30 января умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на бывшего коллегу покойного Леонида Нозика.

По словам Нозика, причиной смерти 62-летнего сценариста стал рак. Информации о дате и месте похорон пока нет.

«С болезнью он боролся достаточно долго», — уточнил Нозик.

Коллега уточнил, что Филиппов был добрым, приветливым, интеллигентным, увлеченным различными хобби человеком.

«С ним было интересно пообщаться и подискутировать. Его уход — невосполнимая потеря для всех его друзей и коллег», — сказал он.

Дмитрий Филиппов был полицейским, работал вместе с Нозиком в Санкт-Петербурге отделе по раскрытию заказных убийств и преступлений против сексуальной неприкосновенности человека. Опыт работы в полиции и раскрытых дел стал основой сюжетов сценариев, написанных Филипповым для криминальных сериалов.

Филиппов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» и ведомственными наградами МВД. Вышел в отставку в звании подполковника полиции. Писал сценарии для сериалов «Ментовские войны», «Тверская», «Лихач», «Москва. Три вокзала», «Чужой», «Ковбои» и других.