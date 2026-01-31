Михалков объяснил, в чем сила премии «Золотой орел»

На церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» президент Московского международного кинофестиваля, актёр и режиссер Никита Михалков подчеркнул особую ценность награды. На торжественном мероприятии побывал и спецкор НСН.

© Национальная Служба Новостей

«Это премия национального кино. Премия народная. Потому что картины, которые получили премии, были лучшими и по зрительскому успеху», - приводит слова Михалкова спецкор НСН.

ХХIV торжественная церемония вручения премии проходила в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Лауреатом главного приза национальной кинопремии «Золотой орел» стал фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.

На главный приз также претендовали картины «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Фильм «Август» снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины».