Критики разгромили докфильм «Мелания» про жену Дональда Трампа

30 января состоялась премьера фильма «Мелания» — документальной картины о жене президента США Дональда Трампа. Первые критики уже посмотрели ленту и разгромили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 6% свежести.

© Чемпионат.com

Обозреватели отмечают, что за весь свой хронометраж фильм практически не раскрывает главную героиню. Вместо этого зрителям предлагают смотреть на скучные встречи Мелании с гостями, которые не способны по новому показать супругу президента США. Критики называют ленту политической рекламой, а не настоящим документальным фильмом.

Что пишут критики про фильм «Мелания»

«Я понятия не имею, почему Мелания Трамп согласилась на выход этого фильма, ведь режиссёр Бретт Ратнер не смог найти человечность в её судьбе».

«В итоге всё действие фильма свелось к скучным закулисным интригам, которые мало что пролили на частную жизнь Мелании Трамп».

«Документальный фильм, который так и не оживает. Это "портрет" первой леди США, но он настолько постановочный и отретушированный, что едва дотягивает до уровня обычной рекламы».

«Режиссёр Бретт Ратнер, кажется, отчаянно пытается найти экшен в истории Мелании Трамп, но его там нет. Темп повествования запредельно скучный».

«Два часа, проведённые с Меланией в этом документальном фильме, кажутся бесконечным адом».

«Мелания» рассказывает о периоде жизни Мелании Трамп за 20 дней до второй инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США. Режиссёром ленты выступил Бретт Ратнер — постановщик фильмов «Красный Дракон» и «Семьянин». Одним из продюсеров стала сама Мелания Трамп.