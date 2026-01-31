«Пророк» стал триумфатором: кто получил премии «Золотой орел» в 2026 году
В Москве 30 января 2026 года прошла 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». Эта кинопремия была учреждена в 2002 году. С 2003 года премию присуждает Национальная киноакадемия России по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов организации. «Золотой орел» является одной из главных национальных кинопремий наряду с «Никой». Кто стал триумфатором премии в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».
Больше всего номинаций получил мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина». Главную роль в картине сыграл актер Юра Борисов, который в 2025 году был номинантом премии «Оскар». «Пророк. История Александра Пушкина» также стал триумфатором «Золотого орла»: из 14 номинаций фильм получил семь наград.
Спецприз «За вклад в российский кинематограф» получил актер Александр Адабашьян. Получая награду, он поблагодарил тех, кто принял решение вручить ему этот приз. Актер назвал свою заслугу в получении награды «весьма относительной».
По его словам, все его актерские работы — это «следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах». Адабашьян получил награду из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Лауреаты и победители «Золотого орла — 2026»
Лучший игровой фильм
- «Август» (победитель);
- «Батя 2. Дед»;
- «Кончится лето»;
- «Кракен»;
- «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучший телевизионный сериал
- «Атом» (победитель);
- «В парке Чаир»;
- «Минута тишины».
Лучший сериал онлайн-платформ
- «Плевако» (победитель);
- «Аутсорс»;
- «Дыши».
Лучший неигровой фильм
- «Путь» (победитель);
- «Киноязык эпохи: Борис Барнет»;
- «Филонов».
Лучший короткометражный фильм
- «Немой» (победитель);
- «Кровикс»;
- «Самый лучший Новый год».
Лучший анимационный фильм
- «Булгаковъ» (победитель);
- «Малыша Т-34»;
- «Отель "Онегин"».
Лучшая режиссерская работа
- Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев («Август»);
- Илья Учитель («Батя 2. Дед»).
Лучший сценарий
- Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
- Сергей Снежкин («Август»);
- Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»).
Лучшая женская роль в кино
- Елена Лядова («Первый на Олимпе») (победитель);
- Юлия Пересильд («Мужу привет»);
- Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая женская роль на телевидении
- Екатерина Климова («Атом») (победитель);
- Любовь Константинова («В парке Чаир»);
- Ольга Лерман («Минута тишины»).
Лучшая актриса онлайн-сериала
- Ольга Лерман («Плевако») (победитель);
- Мила Ершова («Аутсорс»);
- Марина Александрова («Дыши»).
Лучшая мужская роль в кино
- Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков («Август») (победители);
- Евгений Цыганов («Батя 2. Дед»);
- Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая мужская роль на телевидении
- Алексей Гуськов («Атом») (победитель);
- Федор Федотов («В парке Чаир»);
- Евгений Цыганов («Минута тишины»).
Лучший актер онлайн-сериала
- Сергей Безруков («Плевако») (победитель);
- Иван Янковский («Аутсорс»);
- Сергей Гилев («Хирург»).
Лучшая женская роль второго плана
- Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
- Полина Агуреева («Почтарь»);
- Елена Лядова («Чистый лист»).
Лучшая мужская роль второго плана
- Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
- Даниил Воробьев («Август»);
- Виктор Добронравов («Кракен»).
Лучшая операторская работа
- Максим Шинкоренко («Август») (победитель);
- Сергей Мачильский («Кракен»);
- Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая работа художника-постановщика
- Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
- Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»);
- Юлия Чарандаева («Кракен»).
Лучшая работа художника по костюмам
- Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
- Алексей Камышов («Август»);
- Татьяна Мамедова («Алиса в стране чудес»).
Лучшая музыка к фильму
- Дмитрий Емельянов («Август») (победитель);
- Артем Васильев («Кракен»);
- Райн Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучший монтаж фильма
- Илья Лебедев («Август») (победитель);
- Гелиос Чучка («Кракен»);
- Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая работа звукорежиссера
- Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
- Студия «Атмосфера» («Август»);
- Алексей Самоделко («Кракен»).
Лучшие визуальные эффекты
- Online VFX Studio («Август») (победитель);
- Студия VVERH, студия CGF («Кракен»);
- Film Direction («Пророк. История Александра Пушкина»).
