$75.7390.47

«Пророк» стал триумфатором: кто получил премии «Золотой орел» в 2026 году

Вечерняя Москва

В Москве 30 января 2026 года прошла 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». Эта кинопремия была учреждена в 2002 году. С 2003 года премию присуждает Национальная киноакадемия России по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов организации. «Золотой орел» является одной из главных национальных кинопремий наряду с «Никой». Кто стал триумфатором премии в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».

Лауреаты и победители «Золотого орла — 2026»
© Вечерняя Москва

Больше всего номинаций получил мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина». Главную роль в картине сыграл актер Юра Борисов, который в 2025 году был номинантом премии «Оскар». «Пророк. История Александра Пушкина» также стал триумфатором «Золотого орла»: из 14 номинаций фильм получил семь наград.

Спецприз «За вклад в российский кинематограф» получил актер Александр Адабашьян. Получая награду, он поблагодарил тех, кто принял решение вручить ему этот приз. Актер назвал свою заслугу в получении награды «весьма относительной».

По его словам, все его актерские работы — это «следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах». Адабашьян получил награду из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Лауреаты и победители «Золотого орла — 2026»

Лучший игровой фильм

  • «Август» (победитель);
  • «Батя 2. Дед»;
  • «Кончится лето»;
  • «Кракен»;
  • «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучший телевизионный сериал

  • «Атом» (победитель);
  • «В парке Чаир»;
  • «Минута тишины».

Лучший сериал онлайн-платформ

  • «Плевако» (победитель);
  • «Аутсорс»;
  • «Дыши».

Лучший неигровой фильм

  • «Путь» (победитель);
  • «Киноязык эпохи: Борис Барнет»;
  • «Филонов».

Лучший короткометражный фильм

  • «Немой» (победитель);
  • «Кровикс»;
  • «Самый лучший Новый год».

Лучший анимационный фильм

  • «Булгаковъ» (победитель);
  • «Малыша Т-34»;
  • «Отель "Онегин"».

Лучшая режиссерская работа

  • Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
  • Никита Высоцкий, Илья Лебедев («Август»);
  • Илья Учитель («Батя 2. Дед»).

Лучший сценарий

  • Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
  • Сергей Снежкин («Август»);
  • Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»).

Лучшая женская роль в кино

  • Елена Лядова («Первый на Олимпе») (победитель);
  • Юлия Пересильд («Мужу привет»);
  • Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая женская роль на телевидении

  • Екатерина Климова («Атом») (победитель);
  • Любовь Константинова («В парке Чаир»);
  • Ольга Лерман («Минута тишины»).

Лучшая актриса онлайн-сериала

  • Ольга Лерман («Плевако») (победитель);
  • Мила Ершова («Аутсорс»);
  • Марина Александрова («Дыши»).

Лучшая мужская роль в кино

  • Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков («Август») (победители);
  • Евгений Цыганов («Батя 2. Дед»);
  • Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая мужская роль на телевидении

  • Алексей Гуськов («Атом») (победитель);
  • Федор Федотов («В парке Чаир»);
  • Евгений Цыганов («Минута тишины»).

Лучший актер онлайн-сериала

  • Сергей Безруков («Плевако») (победитель);
  • Иван Янковский («Аутсорс»);
  • Сергей Гилев («Хирург»).

Лучшая женская роль второго плана

  • Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
  • Полина Агуреева («Почтарь»);
  • Елена Лядова («Чистый лист»).

Лучшая мужская роль второго плана

  • Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
  • Даниил Воробьев («Август»);
  • Виктор Добронравов («Кракен»).

Лучшая операторская работа

  • Максим Шинкоренко («Август») (победитель);
  • Сергей Мачильский («Кракен»);
  • Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа художника-постановщика

  • Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
  • Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»);
  • Юлия Чарандаева («Кракен»).

Лучшая работа художника по костюмам

  • Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
  • Алексей Камышов («Август»);
  • Татьяна Мамедова («Алиса в стране чудес»).

Лучшая музыка к фильму

  • Дмитрий Емельянов («Август») (победитель);
  • Артем Васильев («Кракен»);
  • Райн Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучший монтаж фильма

  • Илья Лебедев («Август») (победитель);
  • Гелиос Чучка («Кракен»);
  • Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа звукорежиссера

  • Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);
  • Студия «Атмосфера» («Август»);
  • Алексей Самоделко («Кракен»).

Лучшие визуальные эффекты

  • Online VFX Studio («Август») (победитель);
  • Студия VVERH, студия CGF («Кракен»);
  • Film Direction («Пророк. История Александра Пушкина»).

Юра Борисов в 2025 году был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Он стал узнаваемым в Голливуде, но русскому зрителю актер был знаком еще задолго до престижной номинации. Какие фильмы с Борисовым, кроме «Аноры», стоит посмотреть — в материале «ВМ».