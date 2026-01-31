В Москве 30 января 2026 года прошла 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». Эта кинопремия была учреждена в 2002 году. С 2003 года премию присуждает Национальная киноакадемия России по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов организации. «Золотой орел» является одной из главных национальных кинопремий наряду с «Никой». Кто стал триумфатором премии в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».

Больше всего номинаций получил мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина». Главную роль в картине сыграл актер Юра Борисов, который в 2025 году был номинантом премии «Оскар». «Пророк. История Александра Пушкина» также стал триумфатором «Золотого орла»: из 14 номинаций фильм получил семь наград.

Спецприз «За вклад в российский кинематограф» получил актер Александр Адабашьян. Получая награду, он поблагодарил тех, кто принял решение вручить ему этот приз. Актер назвал свою заслугу в получении награды «весьма относительной».

По его словам, все его актерские работы — это «следствие работы подмастерьем при очень хороших мастерах». Адабашьян получил награду из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Лауреаты и победители «Золотого орла — 2026»

Лучший игровой фильм

«Август» (победитель);

«Батя 2. Дед»;

«Кончится лето»;

«Кракен»;

«Пророк. История Александра Пушкина».

Лучший телевизионный сериал

«Атом» (победитель);

«В парке Чаир»;

«Минута тишины».

Лучший сериал онлайн-платформ

«Плевако» (победитель);

«Аутсорс»;

«Дыши».

Лучший неигровой фильм

«Путь» (победитель);

«Киноязык эпохи: Борис Барнет»;

«Филонов».

Лучший короткометражный фильм

«Немой» (победитель);

«Кровикс»;

«Самый лучший Новый год».

Лучший анимационный фильм

«Булгаковъ» (победитель);

«Малыша Т-34»;

«Отель "Онегин"».

Лучшая режиссерская работа

Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);

Никита Высоцкий, Илья Лебедев («Август»);

Илья Учитель («Батя 2. Дед»).

Лучший сценарий

Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);

Сергей Снежкин («Август»);

Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»).

Лучшая женская роль в кино

Елена Лядова («Первый на Олимпе») (победитель);

Юлия Пересильд («Мужу привет»);

Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая женская роль на телевидении

Екатерина Климова («Атом») (победитель);

Любовь Константинова («В парке Чаир»);

Ольга Лерман («Минута тишины»).

Лучшая актриса онлайн-сериала

Ольга Лерман («Плевако») (победитель);

Мила Ершова («Аутсорс»);

Марина Александрова («Дыши»).

Лучшая мужская роль в кино

Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков («Август») (победители);

Евгений Цыганов («Батя 2. Дед»);

Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая мужская роль на телевидении

Алексей Гуськов («Атом») (победитель);

Федор Федотов («В парке Чаир»);

Евгений Цыганов («Минута тишины»).

Лучший актер онлайн-сериала

Сергей Безруков («Плевако») (победитель);

Иван Янковский («Аутсорс»);

Сергей Гилев («Хирург»).

Лучшая женская роль второго плана

Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);

Полина Агуреева («Почтарь»);

Елена Лядова («Чистый лист»).

Лучшая мужская роль второго плана

Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);

Даниил Воробьев («Август»);

Виктор Добронравов («Кракен»).

Лучшая операторская работа

Максим Шинкоренко («Август») (победитель);

Сергей Мачильский («Кракен»);

Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа художника-постановщика

Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);

Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»);

Юлия Чарандаева («Кракен»).

Лучшая работа художника по костюмам

Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);

Алексей Камышов («Август»);

Татьяна Мамедова («Алиса в стране чудес»).

Лучшая музыка к фильму

Дмитрий Емельянов («Август») (победитель);

Артем Васильев («Кракен»);

Райн Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучший монтаж фильма

Илья Лебедев («Август») (победитель);

Гелиос Чучка («Кракен»);

Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа звукорежиссера

Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина») (победитель);

Студия «Атмосфера» («Август»);

Алексей Самоделко («Кракен»).

Лучшие визуальные эффекты

Online VFX Studio («Август») (победитель);

Студия VVERH, студия CGF («Кракен»);

Film Direction («Пророк. История Александра Пушкина»).

