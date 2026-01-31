Кэти Сагал и Джейн Линч станут подругами в комедийном сериале

Джейн Линч («Удивительная миссис Мейзел», «Убийства в одном здании») и Кэти Сагал («Женаты и с детьми», «Сыны анархии») сыграют главные роли в новом, пока безымянном, комедийном сериале NBC. Как сообщает Hollywood Reporter, сюжет основан на реальной дружбе психотерапевтов Пеппер Шварц и Джанет Левер, которые выступают в роли продюсеров-консультантов проекта.

Джинджер (Сагал) и Джилл (Линч) всегда были командой и полными противоположностями, которые лучше всего работают вместе. Разбираясь в своем прошлом и заглядывая в будущее, они обнаружат, что, несмотря ни на что, ничего бы не стали менять, — сообщается в синопсисе.

Сценарий пилотного эпизода, съемки которого должны начаться в ближайшее время, написала Кари Лайзер («Уилл и Грейс», «Новые приключения старой Кристин»), который также будет продюсировать его вместе с Линч и Сагал.