Кинотеатры Кавказа возвращают сцены 18+, сообщает Telegram-канал Mash.

Это происходит после критики решения вырезать их из фильмов. Планируется делить залы на мужские и женские. Инициатива появилась после скандала с фильмом «Горничная», из которого в местных залах вырезали интимные сцены, чтобы «не смущать» зрителей. Это вызвало недовольство у зрителей.

Теперь владельцам кинотеатров предлагают предусмотреть второй зал по принципу раздельных пространств. Одновременно обещают жёстче следить за возрастными ограничениями.

Сегодня кинотеатры и кафе в регионе остаются едва ли не единственными доступными местами досуга.

Фильмы должны нести просветительский смысл, поэтому нет ничего страшного в том, что из кинолент вырезают эротические сцены, сказал НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.