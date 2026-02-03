Кэтрин О’Хара: лучшие фильмы с ее участием

Имя Кэтрин О’Хары для многих навсегда связано с образом идеальной экранной мамы из «Один дома». Той самой, которая в панике пересчитывает детей и понимает, что одного не хватает. Но её карьера была куда больше одного рождественского фильма. После новости о смерти актрисы 30 января в Лос-Анджелесе, где она жила последние годы, стало особенно ясно, насколько огромный след она оставила в кино и сериалах. Ей был 71 год.

Американское издание Collider опубликовало рейтинг лучших работ О’Хары и тем самым напомнило, что перед нами не просто звезда семейных комедий, а актриса с редким диапазоном. Она одинаково уверенно чувствовала себя в абсурдном юморе, сатире, драме и даже в анимации. За десятилетия работы она успела стать частью проектов, которые давно превратились в культурные ориентиры.

Главным достижением в её карьере критики называют сериал «Шиттс Крик». Именно роль Мойры Роуз сделала О’Хару иконой новой эпохи. Богатая, оторванная от реальности, эксцентричная женщина с невозможным акцентом и театральными жестами оказалась удивительно живой и человечной. История семьи, которая теряет всё и вынуждена начать жизнь с нуля, стала не просто комедией, а сериалом про принятие и уязвимость. Эта роль принесла актрисе долгожданные «Эмми» и «Золотой глобус» и закрепила её статус легенды.

Второе место в рейтинге занял «Один дома». Фильм давно превратился в обязательный ритуал для зимних каникул, а образ Кейт Маккаллистер — в символ тревожной, но любящей матери.

Отдельная глава в её фильмографии — псевдодокументальные комедии Кристофера Геста. «Победители шоу», «В ожидании Гаффмана», «Могучий ветер» давно разобраны на цитаты. В этих проектах актриса раскрывалась особенно ярко, играя странных, смешных и очень узнаваемых людей. Rolling Stone неслучайно включил «Победителей шоу» в список лучших комедий XXI века.

Кэтрин О’Хара была заметна и в авторском кино. У Мартина Скорсезе в «После работы» она появилась в неожиданном амплуа, а у Тима Бертона стала частью его мрачной и ироничной вселенной в «Битлджусе» и «Франкенвини». Даже в озвучке она умела быть выразительной, что подтверждают «Кошмар перед Рождеством» и недавний «Дикий робот».

Реакция коллег на её уход оказалась очень личной. Маколей Калкин назвал её мамой и признался, что ему хотелось бы ещё просто посидеть рядом и поговорить. Кристофер Гест написал о потере фигуры космического масштаба. Дэн Леви вспомнил годы работы вместе и признался, что мир без неё представить сложно.