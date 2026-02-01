На «Сандэнсе» показали изнанку арт-рынка в сериале «Олигарх и арт-дилер»

Фестиваль показал премьерный эпизод сериала о том, как торгуют великими полотнами. Масштабы связанного с искусством уродства впечатляют.

Первый эпизод «Олигарха и арт-дилера» начинается с рассуждений о гламурности и привлекательности арт-мира и о его невидимой изнанке, а заканчивается дисклеймером о том, что всем сторонам была предоставлена возможность ответить на выдвинутые тезисы, кто-то отрицает сам факт получения завышенных комиссионных, а Дмитрий Рыболовлев (на фото) возражает против использования термина «олигарх». Между двумя этими титрами на экране уместилась завязка истории, когда-то потрясшей арт-мир.

Миллиардер, экс-владелец компании «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев известен и как ценитель искусства, собравший внушительную коллекцию (38 предметов искусства, среди которых истинные шедевры, утверждается в сериале). В 2014 году он обвинил своего арт-дилера Ива Бувье в мошенничестве, в постоянном завышении цен на те картины, которые тот ему продавал. Так началось «дело Бувье», приведшее к нескольким судебным процессам в разных странах мира, и не все из них завершены.

Сериал известного, отмеченного различными наградами датского документалиста Андреаса Дальсгарда— по крайней мере, его первый эпизод, - сосредоточен не на тонкостях судебных процессов, а на самом факте, что эти процессы вообще были. Благодаря тому, что переписка сторон и детали их сотрудничества попали в суд, информация стала открытой, стала доступна для медиа. Так мир и получил возможность узнать о том, как элитарная индустрия торговли искусством вообще функционирует. В кадре можно увидеть самых разных персонажей — охрану, искусствоведов, арт-консультантов, финансистов, торговцев, покупателей, посредников. Дмитрий Рыболовлев появляется только в кадрах хроники, от красных дорожек до заводов.

А еще в кадре — съемки в скандально известном Женевском свободном порту, Ports Francs et Entrepôts de Genève SA, то есть на самом крупном складе для произведений искусства и других ценных предметов коллекционирования (о сомнительных связях которого информация появлялась даже в Панамском досье). Это не просто склад, это фактически свободная экономическая зона торговли, где налоги или очень небольшие, или не платятся вообще. Место, где шедевров больше, чем в любом музее мира. Сегодня тут хранится для отправки новым владельцам или в ожидании покупателя от 900 тыс до 1 млн. объектов, утверждают авторы сериала. Эти объекты находятся там словно в плену, в благоустроенной, охраняемой, высокотехнологичной тюрьме, где работают люди, трепетно следящие за сохранностью своих «узников», которые широкая публика может никогда не увидеть. «Олигарх и арт-дилер» рифмует масштабы этого склада и масштабы предполагаемого мошенничества с масштабами самих произведений искусства. Часто повествование в кадре идет на фоне великих полотен, словно для контраста, словно для того, чтобы поразиться, как нечто столь прекрасное может стать причиной чего-то крайне уродливого.

Приняли «Олигарха и арт-дилера» на фестивале хорошо. Например, влиятельное американское издание The Film Verdict пишет, что этот документальный сериал предлагает «захватывающий взгляд на жестокую борьбу в теневой сфере торговли предметами искусства», а после теплого приема на фестивале можно ожидать и «игровой экранизации». А специализирующийся на документальном кино портал Business Doc Europe отмечает, что нечасто зрителям выпадает возможность увидеть, как работает международный рынок искусства, но «в этом пронзительном сериале» им предоставляется уникальная возможность заглянуть в таинственный мир.

Но на данный момент ничего не известно о покупке этого сериала для какого-то из стриминговых сервисов. Пока показанный в нем арт-мир все еще остается закрытым для мировой публики.