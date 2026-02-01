Какие новинки кино уже можно посмотреть в Сети

Экс-полицейский обнаруживает, что его дом находится в аномальной зоне, соседи установили слежку за секретным агентом, Дэниэл Рэдклифф сыграл драматурга в мюзикле, а рыцарь и мальчик из Дома Дракона ищут приключения в Семи Королевствах. Смотрим кино, ставшее доступным в сети.

© кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Резервация (16+)

Режиссёр: Алексей Андрианов

Время: 8 эпизодов по 50 минут

О чём сериал. У бывшего полицейского Сергея Шепилова (Дениса Шведова) больше нет дома: теперь он, отрезанный от остального мира, находится в пределах загадочной аномальной зоны. Её назвали резервацией, внутри которой царит жестокость, беззаконие, пропадают дети. Попасть в неё несложно, а вот выбраться в нормальный мир… Чтобы спасти родных от верной гибели, Сергей решает проникнуть на территорию резервации.

Что интересного. В основе сценария - фантастический роман Станислава Гимадеева "Принцип честности". Кстати, это первая экранизация книги - солянки из жанров: там и драма, и триллер и антиутопия. А критики уже сравнили мир "Резервации" с книжными мирами Стивена Кинга, однако сериал отличается свойственной российскому кинематографу атмосферой хаоса и изоляции. Образ главного героя сериала - Сергея Шепилова - создавался специально под амплуа актёра Дениса Шведова. А сам артист признался, что ему наскучили бытовые истории, поэтому он ухватился за возможность поучаствовать в мистическом проекте.

Интересно, что из-за новизны тематики для российской киноиндустрии, авторы сериала столкнулись с острой нехваткой специалистов, имеющих опыт работы с научной фантастикой, уже на раннем этапе производства. В сериале также снялись Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Полина Гухман, Филипп Янковский.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что у российских кинематографистов хорошо получаются драмы и мелодрамы. Если нет специалистов в области научной фантастики, так зачем и мучить жанр и его фанатов некачественным продуктом? Однако если не пробовать себя в новом (и даже не пытаться), то в кино мирового уровня российской индустрии не пробиться.

Секретный агент (18+)

Режиссёр: Клебер Мендонса Филью

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 2 часа 40 минут

О чём фильм. Бразилия, 1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник Марсело (Вагнер Моура) приезжает в Ресифи из оживлённого Сан-Паулу. Однако спокойствия, на которое он надеялся, тут найти ему не удаётся: мужчина прибывает в город в разгар карнавальной недели. Он снимает жильё у радушной пожилой женщины, навещает маленького сына, который живёт в городе вместе с бабушкой и дедушкой, и устраивается на работу в бюро по выдаче удостоверений личности. Обычный на первый взгляд мужчина, оказывается, скрывается от правительственных агентов, которые хотят арестовать его за подрывную деятельность. И пока Марсело занимается повседневными обязанностями, в том числе поиском в бюро потерянных документов своей матери, он начинает замечать, что соседи следят за ним.

Что интересного. Драматический бразильский триллер получил целых три номинации на "Оскар": "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль" (Вагнер Моура), "Лучший фильм на иностранном языке". В фильме много отсылок к культовым кинофильмам, ставшими феноменами в мировой индустрии. Например, сцена с акулой, внутри которой находят человеческую ногу. Такая же сцена есть и в "Челюстях" (18+) Стивена Спилберга. А жёлтый Volkswagen Beetle, на котором ездит в фильме главный герой, - прямая отсылка к "Сиянию" (18+) Стэнли Кубрика.

Интересно, что режиссёр Клебер Мендонса Филью перед прокатом фильма написал специальное письмо киномеханикам и техникам кинотеатров по всей Бразилии, в котором просил их показывать картину на высокой громкости, чтобы сохранить задуманное звуковое оформление. По его мнению у зрителя должно создаться впечатление, что тот действительно находится в эпицентре карнавала.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет смотреть на множество разлагающихся трупов, до которых никому нет дела. Главный герой натыкается на них на каждом шагу, и может показаться, что режиссёр перегнул палку с уровнем жестокости - так сильно ему хотелось отразить безразличие диктатуры, в которой жила Бразилия в 1970-х, к ценности человеческой жизни. Поэтому если вы хотите лёгкий фильм на вечер, "Специальный агент" точно не отвечает этому требованию.

Рыцарь Семи Королевств (18+)

Режиссёр: Оуэн Харрис, Сара Адина

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.1

Время: 6 эпизодов по 39 минут

О чём сериал. Спустя восемь сезонов спорной "Игры престолов" (18+), где "ничего не знающий" Джон Сноу остался ни с чем, и двух сезонов "Дома Дракона" (18+), мы снова возвращаемся в Вестерос. Правда, во время, где до битвы Дейенерис Таргариен за Железный Трон ещё 100 лет. Сир Дункан Высокий (Питер Клэффи) - наивный и отважный рыцарь - знакомится с мальчиком по имени Эгг (Декстер Сол Анселл). Необычный ребёнок скрывает тайну своего происхождения - его настоящее имя Эйгон Таргариен. Дункан предлагает Эггу стать его оруженосцем, и вместе они отправляются в путешествие по континенту, постоянно влипая в неприятности.

Что интересного. Сериал основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина "Повести о Дункане и Эгге". А сам американский писатель курирует производство проекта в статусе исполнительного продюсера, гарантируя, что экранизация сохранит дух оригинальных новелл, чтобы избежать сюжетных искажений. Ради роли Эгга юный актёр Декстер Сол Анселл решился побриться налысо. Кстати, в сети студия, выпустившая сериал, даже официально опубликовала видеозапись этого процесса, чтобы продемонстрировать преданность маленького артиста своему делу.

Съёмки сериала проходили в Белфасте, где ранее создавались ключевые сцены оригинальной саги. Создатели проекта делают акцент на том, что в отличие от "Игры престолов" и "Дома Драконов" спин-офф - это камерная история о странствия рыцаря, а не полномасштабная картина о войнах.

Кому не понравится. Сериал не найдёт отклика у тех, кто любит историю о кровавых битвах алчной знати Семи королевств за власть. Вам может не прийтись по душе спокойная история путешествий рыцаря и мальчика.

Мы едем, едем, едем (18+)

Режиссёр: Мария Фридман

Время: 2 часа 25 минут

О чём фильм. Действие разворачивается в 1950-1970-е годы. Композитор Франклин Шепард (Джонатан Грофф), писательница Мэри Флинн (Линдсей Мендес) и драматург Чарли Крингас (Дэниэл Рэдклифф) мечтают изменить мир бродвейского мюзикла. Они творили и верили, что вместе станут звёздами современного театра. Однако в 1973 году Франклин оставляет своих друзей, чтобы построить карьеру в Голливуде.

Что интересного. "Мы едем, едем, едем" - это киноверсия знаменитой бродвейской постановки Марии Фридман по мотивам мюзикла Стивена Сондхайма. Фильм, кстати, основан на записи живого спектакля с оригинальным актёрским составом. Картина и снята так, что создаётся впечатление, что смотришь запись постановки, а не фильм. Причём действие разворачивается в обратном порядке - от настоящего в прошлое. Получается, что постепенно Франклин возвращается к истоку своего творческого пути вместе с друзьями.

Кому не понравится. Любите мюзиклы? Нет? Тогда проходим мимо. К тому же даже те, кто любит подобный жанр в киноискусстве, отличающийся особой красочностью и фееричностью, может быть разочарован тем, что фильм выглядит, как запись спектакля. В таком случае, вам стоит полюбить ещё и театр.

Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлого года, то всегда можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь". Здесь мы собрали для вас то, что поможет настроиться на последний месяц зимы.