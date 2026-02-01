Пять лучших детективных сериалов этой зимы

Январь подошел к концу, и в первый месяц года на разных платформах и сайтах вышли новые сериалы - какие-то целиком, какие-то продолжат выкладывать в феврале. "РГ" составила обзор зарубежных сериалов, которые сейчас широко обсуждают. Общего то, что все они "первосезонные", в той или иной мере относятся к детективному жанру и почти все сняты по прозе.

"Тайна семи циферблатов", 3 серии

Британский мини-сериал, вышедший на сервисе Netflix, в оригинале называется "Семь циферблатов Агаты Кристи" и снят по ее не самому известному роману, который написан в конце 1920-х, то есть представляет ранний период "королевы детектива". В романе действует инспектор Баттл, один из сквозных героев вселенной Кристи, но вряд ли этот факт послужит манком: Баттлу далеко до лавров Эркюля Пуаро или мисс Марпл.

Главная героиня сериала, которую играет восходящая звезда Миа МакКенна-Брюс, - леди Эйлин Брент, девушка из аристократического семейства, положение которого пошатнулось после смерти отца. И матери Эйлин - в этой роли блистательная Хелена Бонем Картер - приходится предоставить фамильный замок богачам под вечеринку. Наутро один из гостей, молодой красавец Джерри, найден мертвым, причем обнаружили тело при странных обстоятельствах: одновременно зазвонило семь будильников, расставленных на каминной полке. Смерть признали самоубийством, но леди Эйлин Брент сомневается в этом, ведь накануне Джерри назначил ей романтическое свидание (убивать себя явно не собираясь). И она начинает собственное расследование. Эта, казалось бы, частная история, вовлекая в свою орбиту все больше людей и событий, оказывается следствием большой политической игры...

Чем хороша "Тайна..."? - великолепным составов британских артистов. Снято стильно и красочно, с ощущением той эпохи - "меж двух мировых войн". Вечеринка, открывающая сериал, передает дух ар-деко - стиля, столетие которого отметили в прошлом году. Действие разворачивается в выразительных пространствах: туманные английские пейзажи, старинное родовое гнездо, секретный кабинет в ночном клубе, где собираются члены тайного общества, закрывающие лица черными масками-циферблатами... Типичные для "старого доброго детектива" сюжетные обстоятельства (группа людей, среди которых убийца, не может покинуть дом - или мчащийся поезд, где вот-вот произойдет еще одно преступление) работают отменно. Этот сериал радует глаз и создает хорошее настроение, вам не будет тошно от появления в кадре обезображенных трупов. Шик, блеск, красота. В чем явный минус? - преступник распознается сразу же, даже если вы не читали роман. Снят этот персонаж настолько "шовно", что есть подозрение, будто режиссер Крис Суини специально его "продает". Впрочем, в финале оказывается, что это лишь один из преступников.

"Земля греха", 5 серий

Этот шведский детектив (тоже выпущенный на Netflix) снят по роману современной писательницы Фриды Шибек и - в отличие от британской "Тайны..." - бежит от визуальной красоты. Но притягивает атмосферой, нордической и жутковатой. Это скандинавская версия натурализма, так что если вдруг Швеция представляется вам как страна икеевского дизайна, населенная златовласыми девочками и голубоглазыми мальчиками, то вам сюда. Вы увидите неопрятную северную деревню, жители которой движимы жаждой земли и денег, существуют "на инстинктах", в общем, во многом уподоблены тому скоту, который тут забивают. Тусклые грязные пространства населяют больные дети, старики, рыхлые и рябые фермерши. На этом фоне выгодно выделяется главная героиня, симпатичная полицейская Дани. С точки зрения темы - слабый пол в исконно мужской профессии - "Землю греха" можно рассматривать как дополнение к вышедшему осенью симпатичному, тоже шведскому, сериалу "Новая сила": там действие происходит в конце 1950-х, когда на работу в стокгольмскую полицию впервые взяли женщин.

Помимо того, что Дани страж порядка, она еще и мать-одиночка, сын которой - трудный подросток, балующийся запрещенными веществами. Лучший его друг убит, что и приводит Дани в эту деревню. В ходе расследования подозреваемым и оказывается ее сын, и полицейская переживает мощный внутренний конфликт: что делать, если твое единственное дитя вот-вот получит срок, но и совесть твоя перед законом должна быть чиста? Грань между "личным" и "гражданским" безнадежно стирается. Героиня должна сама раскрыть преступление, невзирая на то, что ее отстраняют от этого дела.

У этого сериала очень хороший кастинг. Главную роль играет великолепная финская актриса Криста Косонен - не только звезда скандинавского экрана, но и серьезная театральная актриса. В этом, кстати, когда-то убедилась российская публика: Криста приезжала к нам на гастроли, представ Еленой Андреевной в "Дяде Ване". И в сериальной роли полицейской есть глубина и настоящий нерв, присущие артистам с опытом работы на драматической сцене.

"Похищенная девушка", 6 серий

У британского сериала, снятого по роману Холли Овертон "Куколка" и выпущенного на стриминговом сервисе Paramount +, есть жанровые признаки детектива, но это скорее психологический триллер. Он противопоказан к просмотру клаустрофобам: значительную часть экранного времени зритель видит девушку, которую мужчина держит в подвале своего загородного дома на цепи, не выпуская на белый свет. Мужчина заставляет пленницу быть милой во всех отношениях, носить красивые платьица, ставить во время его визитов пластинку с ретро мелодией... Он ей как бы муж, она - его "куколка", а подвал - эдакое семейное гнездышко. Жестокая пародия на идиллию тем уродливее, что это недавняя старшеклассница (к моменту похищения, правда, успевшая выпуститься из школы) и ее учитель литературы, который для "обычного мира" - примерный семьянин и настоящий профессионал, имеющий привычку дарить любимым ученицам пухлый томик со стихами романтиков...

"Похищенная девушка" нарушает ожидания, которые вызывает сериал с таким сюжетом. Казалось бы, действие должно сосредоточиться на жизни в подвале и попытках героини выбраться, а финал должен увенчаться освобождением жертвы и наказанием абьюзера. Но действие равномерно происходит в разных планах. Наверху, на свободе живут мать и сестра-близнец пленницы, о похищении не знающие, но и не сказать, что похоронившие девушку: они не теряют надежды, что та просто ушла из дома после сильной ссоры. И близняшке, живущей на свободе, уделено не меньше внимания. В ролях сестер, кстати, настоящие близнецы - Таллула и Дельфи Эванс, так что духовное родство героинь, важное по сценарию, и не нужно было играть, оно чувствуется. Учителя-похитителя прекрасно сыграл известный британский актер Алфи Аллен, передавший и одержимость своего персонажа, и скрытые комплексы, и мастерскую двуликость.

Примерно к середине сериала жертва сбегает и возвращается домой, а преступник арестован. Казалось бы, какими еще моторами двигать действие? Но тут и возникают самые страшные смыслы. Оказывается, и заветная свобода может смениться чуть ли не желанием уйти опять в подвал. А вину похитителя в такой вроде бы ясной ситуации еще нужно суметь доказать: он такой хороший психолог, так выстроил отношения с окружающими, что сделать это непросто. Благополучный финал, который просто обязан быть у подобного "пыточного" фильма в качестве эмоциональной компенсации зрителям, будет. Но авторы приходят к нему не столь очевидными тропками.

Мотель "Синее убийство", 8 серий

Если же вы не хотите психологических пыток, а желаете детектив с убийствами, который можно смотреть, скажем, попивая коктейль, вам подойдет этот "курортный" сериал, произведенный Новой Зеландией. Вернее, это детектив с убийством - одним убийством на одну серию. Помните, в фильме Рустама Хамдамова "Мешок без дна" Чтица обещала Великому князю, что в ее рассказе будет "только одно убийство"?

Винни и Коул, супруги средних лет, открывают мотель "у самого синего моря", где сами же и обслуживают постояльцев. В главных ролях снялись красивые 50-летние актеры Мичела Банас и Бретт Такер - смотреть на эту пару одно удовольствие. Работа в мотеле не такая уж пыльная, учитывая, что раньше муж и жена работали в отделе расследований, но в какой-то момент решили сдать свои жетоны, чтобы безо всяких нервотрясок жить - трудиться на курорте. Но бывших детективов (как и бывших актеров) не бывает. И когда в первой серии в одном из номеров обнаруживается труп гостя, который в опьянении утонул в ванной, супруги подозревают что-то неладное... Нет-нет, они не собираются браться за старое, но когда оказывается, что местный полицейский, прибывший составить протокол, - это недотепа-новичок, абсолютно девственный по части полицейских дел, тут сам Бог велит помочь ему. И аксакалы, формально уже не имеющие права ничего расследовать, неопытными руками этого новичка, по сути, продолжают свое служение закону. В каждой новой серии возникает (и в финале проясняется) какое-то новое дело. Не многовато ли по итогу сезона наберется убийств на милый прибрежный мотельчик? Что ж, комедийный жанр (а он здесь "имеет место быть") по природе своей допускает подобную нарочитость.

"Его и ее", 6 серий

Американский сериал, выпущенный на Netflix, снят по роману 2020 года британской писательницы Элис Фини, довольно хорошо известной русскоязычному читателю. Из Англии действие перенесено в США, в Джорджию, в город Далонегу, где произошло страшное убийство: в лесу обнаружено тело женщины с 40 ножевыми ранениями (и этот детектив "уютным" никак не назовешь, тут если показывают труп в морге, то с подробностями.) В город из центра приезжает ТВ-журналистка Анна (Тесса Томпсон), которая на год выпала из профессии, поскольку пережила смерть ребенка. Но тут такой повод вновь заявить о себе: ведь Анна родом из Далонеги, местность эту знает. (В сериале всякое упоминание городка звучит как: "Из Назарета может ли быть что доброе?".) Оказывается, что местный шериф, расследующий дело (в этой роли Джон Бернтал, кстати, четверть века тому назад учившийся в Школе-студии МХАТ), - это муж журналистки, с которым она еще даже не разведена. А убитая - ее школьная подруга. И тут семейная драма накладывается на борьбу профессиональных интересов. То, что шериф хочет скрыть от общественности, Анна обязана осветить. Автор романа Элис Фини, между прочим, много лет работала на BBC репортером и редактором новостей, то есть "кухню" эту знает не понаслышке.

Сериал хорошо снят, напряжение поддерживается тем, что подозреваемый постоянно меняется, зрителю позволено отождествить себя то с одним, то с другим персонажем. Соответственно, меняется оптика, через которую мы смотрим на историю. Тот, на кого падала тень, вдруг оказывается высветлен, а тот, кто казался безусловным спасителем, с ходу становится препятствием на пути к справедливости. И здесь действительно непредсказуемый финал, вмиг опрокидывающий все, что было рассказано до этого. По итогу есть ощущение, что сюжет какой-то слишком путаный, концы с концами не вполне сходятся. Но смотреть сериал в любом случае интересно.