Опубликован список самых точных с научной точки зрения фантастических фильмов

Американское космическое агентство НАСА поделилось удивительным списком фантастических фильмов, которые оно считает одними из самых точных с научной точки зрения, когда-либо снятых. Эти фильмы охватывают почти столетнюю историю кинематографа, от классики немого кино до современных блокбастеров, и получили высокую оценку за уважение к реальным научным принципам, а не за то, что полагались на безудержную фантазию своих создателей.

© кадр из фильма «Парк юрского периода»

По мнению НАСА и связанных с космическим агентством ученых, точность заключается не в идеальном предсказании будущего, а в реалистичном изображении науки, ученых и технологий. Как рассказывается в публикации Daily Mail, такие фильмы, как "Гаттака" и "Парк Юрского периода", получили признание за обоснованное рассмотрение генетики, ДНК и сложных систем.

Другие фильмы, в том числе "Контакт" и "День, когда земля остановилась", вошли в список за реалистичное изображение космических исследований, радиоастрономии и контактов с внеземными цивилизациями. Даже ранние научно-фантастические фильмы, такие как "Метрополис", вышедший на экраны в 1927 году, и "Женщина на Луне" 1929 года, получили высокую оценку за их социальные и этические последствия для передовых технологий и ракетостроения.

НАСА отметило, что эти фильмы серьезно относятся к науке, демонстрируя тщательные эксперименты, скептицизм и решение проблем, а не волшебные решения.

В списке от НАСА показано, как некоторые из самых стойких научно-фантастических историй Голливуда были основаны на идеях, которые остаются научно обоснованными десятилетия спустя, отмечает Daily Mail. Британское издание приводит далее список самых точных, с точки зрения науки (и НАСА), фантастических фильмов.

"Гаттака" (1997). Действие фильма происходит в будущем, где о людях судят по их ДНК, и повествует об обществе, разделенном генетически: "Годные" (генетически модифицированные) обладают привилегиями, а "Негодные" (рожденные естественным путем) вынуждены выполнять черную работу. “Негодный” Винсент Фримен (его играет Итан Хоук), незадачливый путешественник, принимает облик “годного”, чтобы осуществить свою мечту о космических путешествиях, попутно сталкиваясь с дискриминацией и раскрывая тайну убийства, исследуя темы противопоставления судьбы и решимости и власти человеческого духа над биологией.

НАСА хвалит Gattaca за реалистичное изображение генетики и дискриминации на основе ДНК, отмечает Daily Mail. Несмотря на то, что технология носит спекулятивный характер, фильм точно отражает принцип работы генетического тестирования и поднимает этические проблемы, связанные с отбором генов, конфиденциальностью и улучшением человеческого облика, - вопросы, которые ученые обсуждают до сих пор.

"Контакт" (1997). Радиоастроном, которого играет Джоди Фостер, обнаруживает сигнал от разумной инопланетной цивилизации. Пока ученые работают над его расшифровкой, фильм исследует первый контакт человечества с внеземной жизнью, балансируя между точными науками и вопросами веры, политики и убеждений.

"Контакт" часто называют одним из самых научно точных фильмов о космосе, когда-либо снятых, поскольку он был основан на романе астронома Карла Сагана, отмечает Daily Mail.

НАСА выделило реалистичное изображение радиоастрономии и исследований SETI, научный скептицизм и экспертные оценки, политические и финансовые проблемы, стоящие за крупными космическими проектами, а также то, как ученые ищут внеземные сигналы, показанные с исключительной реалистичностью.

"Метрополис" (1927). Действие этого немецкого экспрессионистского научно-фантастического немого фильма разворачивается в футуристическом городе, разделенном между богатой элитой и угнетенным рабочим классом, напоминает Daily Mail. Фильм рассказывает о Фредере, привилегированном сыне могущественного промышленника, который влюбляется в работницу Марию, выступающую в защиту угнетенных рабочих, управляющих городскими станками. Его пробуждение обнажает глубокие классовые разногласия и приводит к хаосу, вызванному появлением робота-двойника Марии, и заканчивается призывом к состраданию, чтобы преодолеть пропасть между теми, кто контролирует общество, и теми, кто поддерживает его в рабочем состоянии.

Несмотря на свой возраст, "Метрополис" хвалят за его дальновидный взгляд на технологии, автоматизацию и искусственный интеллект. НАСА отметило, что в фильме точно отражены этические проблемы, связанные с машинами, заменяющими человеческий труд, и социальные последствия передовых технологий.

"День, когда остановилась Земля" (1951). Этот классический научно-фантастический фильм рассказывает об инопланетном госте Клаату, который приземляется в Вашингтоне в сопровождении мощного робота по имени Горт. Он выдвигает человечеству жесткий ультиматум: откажитесь от насилия и ядерного оружия или столкнетесь с уничтожением межзвездными силами, что перекликается со страхами времен холодной войны по поводу войны, мира и выживания.

НАСА отметило серьезное отношение к контактам с инопланетянами в этом фильме, где инопланетяне изображены как продвинутые, но логичные существа, а не монстры. Фильм делает акцент на науке, дипломатии и глобальных последствиях, а не на фантастических вторжениях, отмечает Daily Mail.

"Женщина на Луне" (1929). Как напоминает Daily Mail, "Женщина на Луне" (Frau im Mond) - немецкий немой научно-фантастический фильм о миссии на Луну, движимой жадностью к ее золоту. В фильме рассказывается о любовном треугольнике и новаторских космических путешествиях, таких как обратный отсчет и невесомость, в конечном счете исследуются темы амбиций, материализма и любви на фоне шпионажа и приключений.

"Нечто из другого мира" (1951). Это классический черно-белый научно-фантастический фильм ужасов об ученых и сотрудниках военно-воздушных сил на отдаленном арктическом аванпосте, сражающихся с кровожадным инопланетянином, похожим на растение, которого обнаружили вмерзшим в лед.

По мере того как существо размораживается, группа должна полагаться на научные рассуждения и эксперименты, чтобы понять и остановить угрозу, напоминает Daily Mail.

"Парк юрского периода" (1993). Этот новаторский научно-фантастический приключенческий фильм режиссера Стивена Спилберга рассказывает о тематическом парке клонированных динозавров миллиардера на отдаленном острове, который охватывает катастрофа, когда сбой в системе безопасности позволяет доисторическим существам сбежать и охотиться на посетителей. Хотя клонирование динозавров - вымысел, ученые НАСА похвалили "Парк Юрского периода" за его точное объяснение ДНК, генетики и теории хаоса. В фильме правильно показано, как небольшие переменные могут привести к катастрофическим последствиям в сложных системах, что является настоящим научным принципом, пишет Daily Mail.