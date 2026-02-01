Подборка фильмов про мир кулинарии

Среди фильмов и шоу с сибиряками, которые все чаще можно увидеть на экране, немало тех, которые касаются кулинарной темы. «ФедералПресс» составил подборку проектов, где можно увидеть не только земляков, но и гастрономические находки.

© скриншот из фильма «Маленький шеф»

«Равиоли Оли» (фильм, 16+)

Новая романтическая комедия «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главных ролях стартует в кино с 5 февраля. По сюжету Ольга Бузова, которая играет в картине саму себя, влюбляется в красавца Генриха. Но вскоре обжигается – жених уговаривает девушку вложить её кровные, отложенные на квартиру, в его бизнес — завод по производству пельменей. Заполучив финансы от звезды, кавалер исчезает, оказавшись аферистом. Решив не сдаваться, Оля отправляется в деревню Нижние Теплышки, где находится предприятие, чтобы вернуть хотя бы часть средств, распродав оборудование. Знакомство с новым местом переворачивает жизнь теледивы с ног на голову. Одну из ярких ролей в фильме исполнила актриса родом из Норильска Роза Хайруллина.

«Особенности национальной кухни» (шоу, 16+)

Этот новый оригинальный проект отправит зрителей в большое путешествие по суровой зимней России вместе с народным комиком, коренным красноярцем и тонким знатоком сибирского характера Михаилом Стогниенко. Каждый выпуск станет экспедицией в один из городов, в их числе – Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Улан-Удэ. Вместе с Михаилом в «тур» отправится иностранный шеф-повар высокой кухни Пьер Карбонара. В каждый город он привезет с собой дорогое блюдо из своего ресторана, за которое в столице гурманы отдают тысячи рублей. Выяснив, что думают о кулинарном изыске жители, Михаил и Пьер отправятся знакомиться с местной культурой, обычаями, традициями и кухней. В финале шеф-повар создаст новое авторское блюдо, вдохновленное атмосферой каждого из городов. Премьера состоится 7 февраля на телеканале ТВ-3.

«Повар под прикрытием» (сериал, 16+)

Одним из авторов сценария этого сериала стал красноярец Максим Шаповалов. По сюжету картины повар по имени Надя руководит небольшой столовой рядом с отделением полиции. Там, в стенах госучреждения, работает ее сын-оперуполномоченный Павел. Выясняется, что подозреваемый в совершении преступления бизнесмен ищет себе личного повара. Так Надя «под прикрытием» оказывается в доме олигарха, и под видом обычного повара помогает полиции раскрыть дело, окунувшись в несвойственную для себя роль. Премьера состоится на ТНТ в будущем.

«Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» (шоу, 16+)

В шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» звёздные гости вместе с Анфисой готовят значимые для них блюда и делятся романтическими историями. Так, одним из недавних гостей студии стал вышеупомянутый Михаил Стогниенко. Вместе со своей супругой Ксенией звезда шоу «Однажды в России» рассказал историю их знакомства, поделившись первыми впечатлениями друг о друге. В выпусках шоу зрители могут услышать еще больше гастрономическо-романтических историй от звезд, в том числе и известных сибиряков.

«Колбаса» (фильм, 16+)

Избалованный сын богатого олигарха отправляется на колбасный завод, который еле сводит концы с концами. Молодой человек намерен оптимизировать бизнес-процессы и доказать своему отцу свой управленческий потенциал. Однако на пути к этой цели палки в колеса вставляют местные жители. Они объединяются с директором завода и объявляют настоящую войну новому менеджеру.

В съемках картины принял участие актёр, комик, ведущий «Шоу Воли» и «Стендап Рулетки» Илья Соболев, малой родиной которого является город Красноярск.

«Маленький Шеф» (фильм, 16+)

Мальчик Илья мечтает стать знаменитым шеф-поваром, когда вырастет. Он живет с родителями, которые однажды очень сильно ссорятся – все идет к тому, что они расстанутся. Чтобы не допустить этого, Илья пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой. Он хочет найти рецепт семейного счастья, который поможет ему спасти семью от развода. Одним из актеров, исполнивших роль в этой доброй истории, стал норильчанин Артем Гайдуков, который в скором времени появится еще в одном проекте – сериале «Кузя. Путь к успеху».