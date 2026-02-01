Завершены съемки фильма «Хроники Нарнии»

Издание NarniaWeb сообщило о завершении съёмок фильма «Хроники Нарнии» от стримингового сервиса Netflix — новой адаптации культового романа Клайва Льюиса. Таким образом, производство ленты заняло почти полгода — съёмки стартовали 9 августа.

Картина выступит экранизацией книги «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Режиссёром выступила постановщик знаменитого фильма «Барби» Гретта Гервиг.

Роль мудрого льва Аслана сыграет Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. Кроме того, одного из злодеев фильма сыграет Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор». Премьера картины состоится 26 ноября 2026 года.