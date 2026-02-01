Милош Бикович выступил против запрета голливудского кино

Актер Милош Бикович заявил в беседе с News.ru, что не стоит запрещать голливудские картины в России.

«Я бы никого не запрещал и не боялся бы ничего. Голливуд очень много хорошего делает и часто находится на передовой в кинематографе», — поделился артист.

Бикович поддержал развитие российского кино. Он заявил, что себя нужно уважать. По мнению актера, кинематограф вырос и стал более крепким в новых реалиях России по сравнению с прошлыми.

В декабре народный артист России Никита Михалков заявил об упадке уровня режиссуры. Он связал это с тем, что сейчас режиссером может стать любой, у кого есть деньги на съемки.

Михалков также пожаловался на огромную деградацию европейского и американского кино. Он считает, что зарубежные режиссеры перестали вкладывать «поиски смыслов» в свои работы.

В сентябре певица Лариса Долина рассказала, что перестала смотреть зарубежное кино после начала специальной военной операции на Украине.

Долина уверена, что после начала СВО россияне стали чаще интересоваться своей культурой — музыкой, литературой, кино. Она привела в пример себя. Как объяснила певица, ее перестало интересовать всё зарубежное.