Зрители хвалят фильм «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом

30 января состоялась мировая премьера фильма «Убежище» — нового боевика с Джейсоном Стэйтемом («Пчеловод») в главной роли. Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 88% зрителей.

Авторы отзывов отмечают, что «Убежище» понравится фанатам Джейсона Стэйтема — много красивого экшена, брутальный главный герой и интересный сюжет. Зрители хвалят создателей фильма за трогательный финал, который заставляет по-другому смотреть на историю. Ругают ленту за слишком странную логику у некоторых персонажей и скучных злодеев.

Что пишут зрители про фильм «Убежище»:

«Убежище» — это динамичный и насыщенный экшеном фильм. Получился отличный боевик в стиле «Борна».

Мне понравилась интрига, которая не раскрывается до конца фильма. Актриса, игравшая молодую девушку, была великолепна, сюжет получился захватывающим, а финал — трогательным.

Получился хороший фильм. Всё как и жду от Джейсона Стэйтема. Думаю, его героя можно было бы сделать немного более жизнерадостным, чтоб он был как Шон Коннери из фильмов о Джеймсе Бонде — тогда получится более весёлый фильм.

Ставлю этому фильму три звезды, потому что Джейсон Стэйтем великолепен, экшен на высшем уровне, но логика сюжета — полная катастрофа.

Обожаю фильмы с Джейсоном Стэйтемом, но этот разочаровал. Не стоит даже цены билета в кино. Как только сюжет начинается, фильм просто перестаёт быть интересным. К сожалению, это было разочарованием.

«Убежище» повествует об отшельнике и бывшем наёмном убийце Мэйсоне. Он спасает жизнь незнакомой девушки, после чего организация начинает вести за ним охоту. Теперь герою необходимо положить конец их злодеяниям, чтобы вернуться к спокойной жизни. Боевик официально выйдет в российском прокате уже 5 февраля.