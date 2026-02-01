Вышел трейлер хоррора «Кровавый договор» со звездой «Очень странных дел»

Компания Black Mandala Films выпустила трейлер фильма Blood Covenant («Кровавый договор»). Дата выхода хоррора пока неизвестна.

Лента представляет из себя антологию из нескольких историй. Сюжет повествует о писателе, который погряз в долгах. Он заключает сделку с демоном, чтобы вернуть себе славу и богатство. Теперь автор вынужден отдавать часть своей плоти за каждое написанное произведение.

Главную роль исполнила звезда фильма «Собиратель душ» Майка Монро. В ленте также сыграл Джо Кири, известный по сериалу «Очень странные дела».